Число жертв ДТП под Воронежем выросло до восьми

До восьми увеличилось число погибших столкновении трех автомашин в Воронежской области. Авария произошла на 166-м километре автодороги Курск — Борисоглебск. Водитель Lexus на дороге к Воронежу не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Здесь иномарка столкнулась сразу с двумя встречными машинами, которые загорелись. Находившиеся в них люди погибли в огне.



Среди жертв этого ДТП — директор Оскольского электрометаллургического комбината (ОЭМК) Александр Тищенко и его водитель Василий Юмашев, сообщает РИА Новости. В пресс-службе компании "Металлоинвест" заверили, что компания окажет помощь родным и близким всех жертв аварии. Гендиректор управляющей компании "Металлоинвест" Андрей Варичев выразил соболезнования семьям погибших.

59-летний Александр Тищенко был пассажиром внедорожника Lexus, который выехал на встречку. Его водитель Василию Юмашев работал водителем Оскольского электрометаллургического комбината с 2000 года.

Сам Тищенко начинал трудовой путь на Новолипецком металлургическом заводе. Здесь он прошел по карьерной лестнице от нагревальщика металла до главного специалиста по прокатному производству. Александр Тищенко был замом главного инженера комбината по техническому перевооружению, работал директором по инвестициям и развитию ОЭМК, главным инженером. На должность управляющего директора Оскольского электрометаллургического комбината Александр Тищенко был назначен в конце декабря 2018 года.

ОЭМК производит более миллиона тонн высококачественного сортового проката ежегодно. Предприятие входит в "Металлоинвест" – крупнейший производитель железной руды в России и СНГ.