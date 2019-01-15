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15 января 201921:20

Форвард "Тоттенхэма" Кейн выбыл из-за травмы до начала марта

Twitter / Tottenham Hotspur

Нападающий лондонского клуба "Тоттенхэм Хотспур" Харри Кейн из-за травмы пропустит как минимум полтора месяца. Это стало известно после дополнительного медобследования, которое выявило у английского футболиста повреждение связок левой лодыжки.

Как сообщает официальный Twitter "шпор", Кейн вернется к тренировкам лишь в начале марта. А это значит, что помимо матчей чемпионата Англии, 25-летний форвард пропустит обе игры 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии", которые пройдут 13 февраля и 5 марта.

Напомним, что Кейн получил травму в матче 22-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед".

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