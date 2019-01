К флешмобу в поддержку Адель присоединился пистолет и хор патронов

Российский пистолет "Гюрза" попросил британскую певицу Адель не покидать сцену. В ролике, который снял российский производитель вооружений Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения, пистолет перепел хит певицы Someone Like You. "Гюрзе" подпевал целых хор патронов повышенной эффективности.

Каждый патрон способен пробить 4-миллиметровый стальной лист с расстояния в 100 метров, отмечает РИА Новости. Выступление в рамках флешмоба в поддержку музыкальной карьеры Адель прошло на полигоне предприятия, входящего в Ростех, в подмосковном Климовске.

В конце 2018 года 30-летняя британская певица Адель заявила, что пение и гастроли не приносят ей удовольствия. Она решила больше не выступать с концертами, поскольку желает чаще быть с мужем и детьми.

Фанаты певицы отказываются верить в это и мириться с предстоящим уходом своего кумира со сцены. Они запустили по соцсетям флешмоб #AdeleChallenge. Все началось с того, что один из пользователей сайта TikTok опубликовал видео, в котором мармеладный медвежонок как бы исполняет песню Адель Someone Like You перед своими съедобными сладкими сородичами. Идея оказалось вирусной. Вскоре делать на него пародии с участием плюшевых игрушек, ботинок, бумажных журавликов и других вещей стали другие пользователи Сети. Теперь к этому флешмобу присоединился ЦНИИ ТОЧМАШ, который является головным разработчиком более 120 образцов и комплексов артиллерийского, стрелкового, противотанкового вооружения, боевых технических средств и патронов различного типа для всех родов войск российской армии.