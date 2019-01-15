Парламент Венесуэлы назвал Мадуро узурпатором власти

Национальная ассамблея Венесуэлы приняла заявление, в котором президент страны Николас Мадуро объявлен узурпатором власти.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал председатель Национальной ассамблеи страны Хуан Гуайдо, который 11 января 2019 года был объявлен временным главой Венесуэлы.

Находящаяся с 2016 года под контролем оппозиции Национальная ассамблея отстранена Мадуро от участия в политической жизни страны и заменена Национальным учредительным собранием, состоящим из его сторонников, а сам Гуайдо 13 января был на несколько часов задержан сотрудниками службы национальной разведки.

10 января Мадуро вступил в должность президента 10 января по итогам майских выборов 2018 года, на которых одержал победу. При этом оппозиция, США и страны Группы Лимы (за исключением Мексики) заявили, что не признают его полномочия, призвав к

проведению нового голосования.

Как передает ТАСС, президент США Дональд Трампа раздумывает над тем, чтобы официально признать Гуайдо президентом Венесуэлы вместо Мадуры, легитимность которого Белый дом не признает.