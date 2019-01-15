Россия обогнала Тайвань в рейтинге университетов
Россия увеличила свое присутствие в рейтинге университетов развивающихся стран Emerging Economies University Rankings. Свежий обзор вузов опубликовал британский Times Higher Education (THE). Российских вузов в нем теперь не 27, а 35. Россия обогнала Тайвань с 32 университетами и приблизилась к Бразилии, у которой в рейтинг вошли 36 университетов. Первое место держит Китай с 72 вузами, а на втором Индия с 49 университетами.
При этом в топ-100 лучших вузов по-прежнему вошли 11 российских университетов. МГУ имени М.В, Ломоносова опустился с третьей на пятую позицию. Все четыре строки перед ним заняли китайский вузы. МГУ уступил двум китайским вузам, которые в прошлом году дышали ему в спину. С 11 на 12 место опустился Московский физико-технический институт (МФТИ). Эти позиции МФТИ занимает третий год подряд, что говорит о стабильном положении учебного заведения.
Третья позиция среди российских вузов у Национального исследовательского ядерного университета МИФ, Он поднялся за год сразу на три места – с 19-го на 16-е. На 10 ступеней вверх поднялась Высшая школа экономики. ВШЭ взлетела в рейтинге с 32-го на 22-е место, улучшив показатели по цитируемости, исследовательской деятельности и увеличив доходы от научно-исследовательских разработок.
В топ-50 лучших их лучших попал Томский госуниверситет. Но он спустился с 36-й до 49-й позиции. 51 место занял Томский политехнический университет, в прошлом году он занимал 21 позицию. 53 место у Университета ИТМО, 62-е занял Новосибирский госуниверситет, альма-матер Владимира Путина – Санкт-Петербургский госуниверситет стал 68. Он опустился за год на 24 позиции и выбыл из топ-50.
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого – 87-й, Казанский федеральный университет — 99-й.
В рейтинг в 2019 году вошли почти 450 вузов против 378. Среди российских дебютантов Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева — 189 место, Белгородский государственный национальный исследовательский университет вошел в группу вузов на 201-250 позициях, а Московский энергетический институт и Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет ЛЭТИ вошли в группу от 251 до 300-го места. В группу с 301-го по 350-е места вошел Московский авиационный институт, ниже 351 позиции в рейтинге встали Казанский национальный исследовательский технологический университет, МИРЭА — Российский технологический университет, Пермский национальный исследовательский политехнической университет и Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Число жертв ДТП под Воронежем выросло до восьми
- Лефортовский суд продлил арест украинским морякам
- Водитель из Екатеринбурга выиграл 500 млн рублей в лотерею
- В столице Кении боевики напали на отель
- Рыбка и Лесли получили в Таиланде условные сроки
Самое читаемое
-
Женщину, поехавшую продавать авто, нашли убитой
- Суррогатная мать родила Евгению Миронову сына
- Родные известной российской актрисы просят помочь с ее лечением
- Отец заснул с годовалой дочкой в сугробе в сильный мороз
- Cоставлен рейтинг самых распутных вузов
Вести.Экономика
-
Ключевой день в судьбе Великобритании
- Кто решил повторить трюк Баффетта?
- ОПЕК раскроет детали
- Почему крупные инновационные компании страдают от утечки мозгов?Официальный ужин в Белом доме: у нас нет еды для вас, потому что shutdown
- ЧП на "салатовой" линии: почему затопило московское метро
Вести.Hi-tech
-
Обзор Huawei Honor 8C: запасливый бюджетник
- Lenovo Z5 Pro GT: слайдер со Snapdragon 855 и 12 ГБ "оперативки"
- В списке худших паролей оказался "Дональд"
- Государственная регистрация смартфонов станет обязательной и платной
- ВКонтакте выпустила мессенджер
Авто.Вести.Ru
-
Новый 7-местный Cadillac "не для гангстеров", который приедет в Россию
- Новый универсал Kia Ceed SW: цены и день старта продаж в России
- Новая Toyota Supra: ждем в России
- Subaru сделала самую мощную STI в истории
- Вот как будет выглядеть новый Volkswagen Passat
Недвижимость
-
Картошка, рыба и жертва взрыва: елки, которые нас удивили
- Отказ от долевого строительства: будет с новостройками в 2019-м
- На неубранный снег и реагенты можно жаловаться
- Как новые станции метро изменили жизнь москвичей
- Хакеры научились взламывать ванны
- Курильщиков обязали компенсировать вред соседям
Вести.Медицина
-
Cердечную недостаточность можно лечить магнием
- Клетчатка защищает организм от хронических болезней
- Мясо, сыр и заварной крем: сколько можно хранить еду после праздников
- Да или нет: нужно ли мыть курицу перед приготовлением
- Найдена связь между беспокойным сном и болезнью Альцгеймера
Вести.Стиль
-
Модные итоги: 10 самых ярких выходов на красную ковровую дорожку 2018 года
- Из зимы в лето: как подготовить организм к резкой смене климата?
- 5 шагов к идеальной осанке. Простой комплекс для укрепления позвоночника
- Парфюмерные итоги: 5 самых популярных ароматов 2018 года
- Как встроить цвет года "живой коралл" в зимний гардероб
Вести в 20.00
-
Путин собрал наблюдательный совет АСИ
- Власти Украины атакуют Киево-Печерскую лавру
- В столице Кении боевики захватили гостиницу
Вести-Москва
-
У матери, оставившей двух маленьких детей одних, забрали всех четверых
- В центре Москвы на прохожего упала глыба льда
- Вода на шесть часов остановила движение на участке салатовой ветки метро
- Трезвым и только на минуту: крещенские рекомендации от МЧС
- Компактные дорожные знаки установят еще на 40 улицах Москвы
- Вместо развлечения - ушибы и переломы: как распознать опасные горки
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Художник показал, как будут выглядеть принцессы Дисней с реалистичными телами
- За что хвалят и ругают новое "Простоквашино"
- Мультфильмы, которые родители никогда не покажут своим детям
- Художница превратила российских звезд в персонажей "Союзмультфильма"
- Как переделывают мультфильмы в разных странах
Gmbox. Смысл в играх
-
"Ты - киберкOMENтатор": стали известны имена победителей
- Зимняя распродажа-2018 в Steam: 10 самых интересных игр
- Финал конкурса "Ты - КиберкOMENтатор": Наш фоторепортаж
- 10 лучших подарков на Новый год для геймеров
Наука
-
Ярость "космической коровы" озадачила астрономов
- Космическая катастрофа может выбросить Солнце из Млечного Пути
- Самая рождественская история: завершена реставрация мозаик базилики Рождества в Вифлееме
- 1000-летний зубной налёт перевернул представления о религиозных иллюстраторах Средних веков
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
Тутта Ларсен потеряла мужа, ребенка и чудом выжила сама
- Известного актера нашли на улице
- Накануне оглашения завещания объявился внебрачный сын Эдуарда Успенского
- Дочь и вдова известного актера заявили о пропаже наследства
Телеканал "Культура"
-
Дэвид Боуи. Человек, который упал на Землю
- Юбилей Василия Ланового
- В Москве простились с актером Иваном Бортником
- В Египте обнаружена нетронутая гробница возрастом более 4 тысяч лет
Москва 24
-
В Шереметьеве ответили на претензии Лободы
- Пенсионеру грозит арест за развратные действия в отношении девочки
- Названы причины подтопления станций столичного метро
- Оставленных без присмотра в квартире в Москве детей передадут в приют
- Труп мужчины около года пролежал в квартире в центре Москвы