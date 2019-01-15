Россия обогнала Тайвань в рейтинге университетов

Россия увеличила свое присутствие в рейтинге университетов развивающихся стран Emerging Economies University Rankings. Свежий обзор вузов опубликовал британский Times Higher Education (THE). Российских вузов в нем теперь не 27, а 35. Россия обогнала Тайвань с 32 университетами и приблизилась к Бразилии, у которой в рейтинг вошли 36 университетов. Первое место держит Китай с 72 вузами, а на втором Индия с 49 университетами.

При этом в топ-100 лучших вузов по-прежнему вошли 11 российских университетов. МГУ имени М.В, Ломоносова опустился с третьей на пятую позицию. Все четыре строки перед ним заняли китайский вузы. МГУ уступил двум китайским вузам, которые в прошлом году дышали ему в спину. С 11 на 12 место опустился Московский физико-технический институт (МФТИ). Эти позиции МФТИ занимает третий год подряд, что говорит о стабильном положении учебного заведения.

Третья позиция среди российских вузов у Национального исследовательского ядерного университета МИФ, Он поднялся за год сразу на три места – с 19-го на 16-е. На 10 ступеней вверх поднялась Высшая школа экономики. ВШЭ взлетела в рейтинге с 32-го на 22-е место, улучшив показатели по цитируемости, исследовательской деятельности и увеличив доходы от научно-исследовательских разработок.

В топ-50 лучших их лучших попал Томский госуниверситет. Но он спустился с 36-й до 49-й позиции. 51 место занял Томский политехнический университет, в прошлом году он занимал 21 позицию. 53 место у Университета ИТМО, 62-е занял Новосибирский госуниверситет, альма-матер Владимира Путина – Санкт-Петербургский госуниверситет стал 68. Он опустился за год на 24 позиции и выбыл из топ-50.

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого – 87-й, Казанский федеральный университет — 99-й.

В рейтинг в 2019 году вошли почти 450 вузов против 378. Среди российских дебютантов Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева — 189 место, Белгородский государственный национальный исследовательский университет вошел в группу вузов на 201-250 позициях, а Московский энергетический институт и Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет ЛЭТИ вошли в группу от 251 до 300-го места. В группу с 301-го по 350-е места вошел Московский авиационный институт, ниже 351 позиции в рейтинге встали Казанский национальный исследовательский технологический университет, МИРЭА — Российский технологический университет, Пермский национальный исследовательский политехнической университет и Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова.