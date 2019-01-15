Джеффу Монсону на Урале заменили бедро

Выбрал не Нью-Йорк или Москву, а Южный Урал. А точнее — город Миасс Челябинской области. Это о бойце смешанных единоборств Джеффе Монсоне.

Как передает телеканал "Россия 24", гражданин России и подмосковный депутат не сменил в очередной раз место жительства. В Миасс он поехал на лечение. Именно там, по мнению чемпиона — лучшие медики мира.



Ситуация была сложной. Монсону стало больно ходить. После диагностики стало понятно — нужна замена тазобедренного сустава.

Лечащий врач чемпиона Андрей Филиппов позже уточнил — операция длилась 45 минут. Пациент не из простых. Многочисленные травмы, почти сотня профессиональных боев не проходят бесследно.

"Все это не могло не сказаться на состоянии организма. Но Монсон идет на поправку, начат процесс реабилитации", — подчеркнул тренер.



При выборе клиники звездный борец MMA руководствовался исключительно уровнем медперсонала. Решающими стали опыт и квалификация хирурга. Теперь Монсон рекомедует Россию буквально всем.

"Эта проблема беспокоила меня долгие годы. И теперь у меня новое бедро. Я прямо настоящий бионический человек. Хочу поблагодарить врачей, медсестёр, весь персонал — и, конечно, тех, кто меня поддерживает", — отметил Монсон.

Он собирается в ближайшие месяцы провести еще один бой по правилам смешанных единоборств и в последний раз принять участие в чемпионате мира по бразильскому джиу-джитсу.