"Авангард" обыграл "Салават Юлаев" и досрочно вышел в плей-офф Кубка Гагарина

Омский "Авангард" в рамках регулярного чемпионата КХЛ одержал победу по буллитам над уфимским "Салаватом Юлаевым" со счетом 5:4 и досрочно вышел в плей-офф Кубка Гагарина. Победный буллит исполнил канадский форвард "ястребов" Дэвид Деарне.

Основное и дополнительное время завершилось вничью – 4:4. В составе хозяев льда шайбы забросили Дэвид Деарне, Тэйлор Бек, Виктор Стольберг и Кирилл Семенов. У гостей дубль оформил Захар Арзамасцев. Еще две шайбы записали на свой счет Александр Бурмистров и Антон Бурдасов. В буллитной серии точнее оказались омские хоккеисты.

"Авангард" стал недосягаемым для занимающего девятое место в Восточной конференции китайского "Куньлуня" и досрочно вышел в плей-офф Кубка Гагарина. В его активе стало 71 очко после 52 встреч. "Ястребы" располагаются на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Уфимский "Салават Юлаев" остался на шестой позиции на Востоке, набрав 61 балл после 51 игры.