"Автомобилист" сломил сопротивление рижского "Динамо" в овертайме

Матчем в Риге между местным "Динамо" и екатеринбургским "Автомобилистом" завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Гости лишь в овертайме сломили сопротивление хозяев льда, добившись победы со счетом 2:1.

В составе победителей шайбы забросили Дэн Секстон и Франсис Паре. Единственный гол у рижан оказался на счету Мэттью Майоне.

"Автомобилист" продолжает лидировать на Востоке, набрав 79 баллов после 50 игр. Рижское "Динамо" занимает девятое место в Западной конференции, имея в своем активе 48 очков после 49 матчей.

В другой встрече дня братиславский "Слован" дома уступил челябинскому "Трактору" со счетом 0:2 и лишился даже теоретических шансов выйти в плей-офф Кубка Гагарина.