Движение по Военно-Грузинской дороге вновь закрыто

Из-за сильного снегопада в районе Крестового перевала связывающая Россию и Грузию Военно-Грузинская дорога закрыта для всех видов транспорта.

Ранее проезд по этой трассе был открыт с 16:00 минувшего понедельника, до этого он был частично запрещен из-за непогоды на территории Грузии, напоминает "Интерфакс".

В настоящее время Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией как Грузию, так и Армению.