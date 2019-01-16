Шахматист Непомнящий лидирует после четырех туров супертунира в Вейк-ан-Зее

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий в четвертом туре шахматного супертурнира в голландском Вейк-ан-Зее сыграл вничью с представителем Азербайджана Шахрияром Мамедьяровым. Россиянин набрал три очка и продолжает лидировать в соревнованиях.

Другой представитель России Владимир Крамник разошелся миром с действующим чемпионом миром Магнусом Карлсеном. Кроме того, его соотечественник Владимир Федосеев поделил очки с китайцем Дин Лижэнем.

После четырех туров сразу четыре гроссмейстера – Сантош Видит, Вишванатан Ананд, Аниш Гири и Дин Лижэнь – набрали 2,5 балла и расположились вслед за лидером турнира Непомнящим.