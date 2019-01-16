Экипаж Сотникова победил на восьмом этапе ралли "Дакар", возглавив зачет грузовиков

Экипаж российской команды "КамАЗ-Мастер" под управлением Дмитрия Сотникова выиграл восьмой этап ралли-марафона "Дакар" в зачете грузовиков, который проходит в Перу. Россияне преодолели дистанцию 360 километров за 4 часа 38 минут 6 секунд.

Следом за ними финишировал белорус Сергей Вязович на МАЗе. В тройку лучших также попал голландец Жерар де Рой на Iveco.

В общем зачете грузовиков Сотников вышел в лидеры "Дакара", опережая идущего вторым Эдуарда Николаева на 26 минут 49 секунд.

Напомним, что ралли-марафон завершится 17 января.