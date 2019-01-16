Владимир Путин назвал создание новой Церкви на Украине "опасным политиканством"

В преддверии своего визита в Белград президент России Владимир Путин дал интервью сербскому изданию "Вечерние новости". В нем он, в частности, отметил, что создание "Православной церкви Украины" является исключительно политическим проектом с целью разделить народы России и Украины и посеять не только национальную, но и религиозную рознь.

При этом российский лидер подчеркнул, что Москва не намерена вмешиваться в церковные процессы на Украине, но предупреждает об опасности попыток придания легитимности раскольнической Церкви. Владимир Путин напомнил, что 15 декабря минувшего года украинское руководство при активной поддержке США и Константинопольского патриархата провело так называемый "объединительный собор", на котором было провозглашено создание "Православной церкви Украины", и уже 6 января патриарх Варфоломей подписал томос о ее автокефалии, что стало попыткой легализовать существующие на Украине раскольнические общины, а это является грубым нарушением православных канонов.

"Повторяю: ни о какой духовной жизни речь здесь не идет — мы имеем дело с опасным и безответственным политиканством. Так же, как нет речи и о самостоятельности "Православной церкви Украины", — подчеркнул президент России.