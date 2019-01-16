Стал известен соперник Бивола в следующем чемпионском бою

Россиянин Дмитрий Бивол, являющийся чемпионом Всемирной боксерской организации (WBA) в полутяжелом весе, определился со своим будущим соперником. Им оказался американец Джо Смит, который изначально должен был встретиться с другим представителем России Артуром Бетербиевым.

Как сообщает Sports.ru, бой состоится в марте 2019 года. Однако дата поединка пока не называется. По неподтвержденным данным он может пройти 9 марта.

Соперник россиянина одержал на ринге 24 победы, уступив в двух боях. Бивол еще ни разу не был повержен, выиграв во всех 15 боях. Уже трижды он сумел защитить чемпионский титул.