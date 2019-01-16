"Валенсия" Черышева вышла в четвертьфинал Кубка Испании

В Испании завершилась встреча 1/8 финала Кубка страны между "Валенсией" и хиконским "Спортингом". "Летучие мыши" добились дома победы со счетом 3:0 и по сумме двух матчей вышли в следующий раунд турнира.

В составе победителей дубль оформил Сантьяго Мина. Еще один мяч оказался на счету Феррана Торреса. Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев вышел на поле на 86-й минуте второго тайма.

Напомним, что в первой встрече 1/8 финала Кубка Испании, которая состоялась в Хиконе, "Спортинг" сумел одержать победу со счетом 2:1.