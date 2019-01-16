Экс-президента Мексики подозревают в получении гигантской взятки

Бывший наркобарон из Колумбии Алекс Сифуэнтес Вилья в ходе судебных слушаний в Нью-Йорке заявил, что экс-президент Мексики Энрике Пенья Ньето получил от международных наркогруппировок взятку в размере 100 миллионов долларов.

Такие показания Вилья дал в связи с разбирательством по делу бывшего главаря наркокартеля "Синалоа" Хоакина Гусмана по прозвищу Коротышка. По его словам, деньги бывшему главе государства доставили через посредника.

Ранее защита Хоакина Гусмана заявила, что президенты Мексики брали взятки у картеля "Синалоа". По данным адвокатом, наркокартель "Синалоа" возглавляет не Коротышка, а Исмаэль Самбада, который выплачивает взятки всем властям Мексики, в том числе, на самом высоком уровне – как действующему, так и бывшим лидерам страны, передает ТАСС.

Как сообщалось, в январе 2017 года Хоакин Гусман был экстрадирован в США из Мексики по запросу американских властей. Ему инкриминируются организация оборота наркотиков в особо крупных размерах, легализация преступно нажитых миллиардов долларов, санкционирование убийств и похищений. В случае, если присяжные признают Гусмана виновным, ему может грозить пожизненное заключение.