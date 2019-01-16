Василию Лановому – 85

В среду, 16 января, звезда российского театра и кино, Народный артист СССР Василий Лановой отмечает свое 85-летние. В этот день он выйдет на сцену родного Вахтанговского театра в спектакле "Посвящение Еве", в котором играет уже почти 20 лет.

Как признал сам юбиляр, его актерская судьба и в театре, и в кино, сложилась на редкость удачно. На сцене Вахтанговского театра артист создал целую галерею образов в пьесах Пушкина, Шекспира, Горького, Шоу, Мольера, Килти, Метерлинка, Гоцци, Цветаевой, Шварца, Погодина. В кино Василий Лановой сыграл роли, многие из которых стали легендарными: Павел Корчагин, Иван Варавва в фильме "Офицеры", Алексей Вронский и Анатоль Курагин в экранизациях по романам Толстого, напоминает РИА Новости.

Еще одна сторона творчества выдающегося артиста – преподавательская: более 16 лет он работает в Щукинском училище, передавая молодым свой богатый опыт.

Василий Семенович Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. В 1954 году он поступил в Театральное училище им. Б. Щукина, после окончания которого в 1957 году был сразу принят в труппу Театра имени Евгения Вахтангова. Одной из первых заметных работ молодого актера стал принц Калаф в легендарной "Принцессе Турандот", публику покорил стройный красавец с неповторимым голосом.

Еще будучи студентом, Лановой дебютировал в фильме "Аттестат зрелости". Потом были роли в фильмах "Как закалялась сталь", "Алые паруса", "Коллеги", "Иду на грозу" и "Офицеры" и еще более 50. Но основной своей работой в кино Василий Семенович считает участие в создании документально-публицистического фильма "Великая Отечественная", которого озвучены его голосом. "Выше военной хроники ничего нет", — убежден он.

Служение актера отмечено многими наградами: он удостоен премии Московского комсомола, Ленинской премии и международной премии Андрея

Первозванного "За веру и Верность", является кавалером орденов Дружбы народов, Почета, Александра Невского, "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней, напоминает ТАСС.