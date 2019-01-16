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Задержание Марии Бутиной 26 минут назад

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16 января 201904:44

Мария Бутина лишена возможности общения с отцом

Отец арестованной в США россиянки Марии Бутиной сообщил изданию "Известия", что его дочь лишена возможности общаться с ним по телефону. При этом звонить на телефон мамы Мария может. По его словам, администрация тюрьмы ссылается на некие технические неполадки, но в это сложно поверить, так как эту отговорку американская сторона использует слишком часто.

Отец томящейся в застенках россиянки также рассказал, что Мария снизила до минимума общение с другими заключенными, так как любое неверное сказанное слово или совершенное действие может привести к очередным санкциям со стороны тюремной администрации. "Вспомните, за что ее посадили в карцер в ноябре: она просто передала другой девушке номер телефона своего адвоката", — напомнил он. — Сейчас любой диалог осуществляется на уровне "да" или "нет". Кроме того, дочку содержат в блоке с женщинами, которые совершили насильственные преступления, поэтому она старается меньше разговаривать и больше читать книги".

Как сообщалось, 13 декабря минувшего года в суде столичного округа Колумбия Мария Бутина, которой в США инкриминируют участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства, признала вину по одному из пунктов обвинения, который касается сговора с целью нарушения законов об иностранных агентах в США, а ранее она подписала документы о сделке с прокуратурой, напоминает ТАСС.

Мария Бутина была арестована в Вашингтоне накануне встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Помимо обвинений в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу российского правительства на территории США, ей вменяется в вину ведение такой деятельность, не будучи зарегистрированным при минюсте США агентом иностранного государства.

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