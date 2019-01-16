Павлюченкова вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии

На Открытом чемпионате Австралии по теннису завершилась встреча второго круга между россиянкой Анастасией Павлюченковой и голландкой Кики Бертенс. Для выявления победителя спортсменкам понадобилось сыграть три партии. Представительница России взяла верх над соперницей со счетом 3:6, 6:3, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час 48 минут. В третьем раунде Павлюченкова встретится с Александрой Саснович из Белоруссии, победившей в двух сетах (6:3, 6:3) эстонку Анетт Контавейт.

Чуть позже 16 января на корт выйдет еще одна россиянка Мария Шарапова. В матче второго круга она сразится с Ребеккой Петерсон из Швеции.