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16 января 201905:45

Над правительством Терезы Мэй нависла угроза вотума недоверия

Британский парламент сегодня рассмотрит вотум недоверия правительству Терезы Мэй. Инициировала его партия лейбористов после сокрушительного поражения премьер-министра в голосовании по условиям выхода Великобритании из Евросоюза, которое прошло накануне вечером в Палате общин.

Подавляющее число депутатов выступили против: из 650 человек "нет" договору сказали 432 и всего 202 поддержали сделку. Это не только оппозиция, но и однопартийцы Терезы Мэй: 118 консерваторов выступили против условий, сообщает телеканал "Россия 24"

 

"Парламент высказался и правительство прислушается. Совершенно ясно, что Палата общин не поддерживает соглашение. Но голосование сегодняшнее ничего и не говорит нам о том, что поддерживает парламент так же, как и не говорит о том, как парламент намеревается учесть решение британского народа, которое люди высказали на референдуме", — подчеркнула премьер-министр после голосования.

В ближайшее время Тереза Мэй должна выступить с заявлением о дальнейших планах по "разводу" с Евросоюзом. Глава британского правительства обсудит его с главами партий и проведет очередные переговоры с Брюсселем, но перед этим она хочет удостовериться, что парламент продолжает доверять правительству.

Вопрос о рассмотрении вотума недоверия внес главный политический противник Мэй, глава Лейбористской партии Джереми Корбин. Прошедшее голосование он назвал "историческим провалом". "Результаты сегодняшнего голосования — это крупнейшая неудача правительства в парламенте с 1920-х годов. Это катастрофа! Я услышал то, что сказала премьер-министр, но ее действия говорят сами за себя. Она хотела одного — принять это соглашение, несмотря на то, что оно неоднократно отклонялось. Мы требуем, чтобы теперь выход из ЕС без соглашения не обсуждался в принципе. Должен быть заключен временный таможенный союз, мы обязаны защитить наших граждан. А также я уведомляю вас, госпожа премьер-министр, что я требую обсуждения вопроса о вынесении вотума недоверия этому правительству. Голосование требую назначить на завтра", — заявил лидер лейбористов.

Евросоюз отреагировал на итоги голосования незамедлительно. Так, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер потребовал, чтобы правительство Мэй как можно скорее приняло решение, а его коллега Дональд Туск призвал британцев к мужеству и потребовал озвучить финальное решение. В свою очередь, канцлер Австрии Себастьян Курс подчеркнул, что новых переговоров по соглашению не будет.

Чуть более мягок оказался президент Франции Эммануэль Макрон. "Есть три варианта развития событий. Первый: Лондон отвергает соглашение. Этот сценарий пугает всех, главными пострадавшими здесь станут сами британцы. В этом контексте они выйдут из ЕС без какого-либо переходного периода, не сохранив отношения с континентальной Европой. Второе: может быть, мы пересмотрим пару вещей и что-то улучшим. Нас попросит об этом британское правительство. Но мы уже достигли максимума из того, чего могли добиться в этой сделке. И третий вариант: они попросят продлить переходный период для обсуждения каких-то аспектов". – сказал он.

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