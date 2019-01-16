Найдено тело пятой жертвы взрыва в Шахтах

При разборе завалов на месте взрыва в жилом доме в городе Шахты Ростовской области спасатели обнаружили тело девушки, ставшей пятой жертвой этой трагедии. В настоящее время спасательная операция завершена, в городе объявлен День траура.

Как сообщалось, взрыв газа в девятиэтажном жилом доме произошел утром 14 января, напоминает ТАСС В результате ЧП обрушились восьмой и девятый этажи здания. Из-под завалов спасены семь человек, пятеро погибли.

Всего были разрушены четыре квартиры — две на девятом этаже и две на восьмом. На момент взрыва в квартирах подъезда пострадавшего дома находилось 55 человек, 43 из которых были эвакуированы. В ликвидации последствий взрыва были задействованы более 600 человек и 150 единиц техники. Демонтировано 18 плит и множественных фрагментов объемом около 476 кубометров.