Владимир Путин озабочен возможным обострением обстановки на Балканах

В преддверии своего визита в Белград президент России Владимир Путин дал интервью сербским СМИ. В частности, он отметил, что превращение Сил безопасности Косова в полноценную армию может серьезно обострить обстановку в регионе.

По словам российского лидера, Москву удивила пассивная реакция Евросоюза на решение косовских властей. Он подчеркнул, что российские власти считают курс на расширение НАТО пережитком холодной войны, ошибочной и деструктивной стратегией, сообщает телеканал "Россия 24".

"Не скрою, что были удивлены достаточно пассивной реакцией Евросоюза на решение косовского "парламента" о трансформации Сил безопасности Косова в полноценную армию. Ведь очевидно, что подобный шаг воспринят проживающими в этой провинции сербами как прямая угроза их безопасности. И в целом он чреват серьезными рисками обострения обстановки в регионе. Едва ли в интересах ЕС закрывать глаза на подобные односторонние акции, грубо нарушающие международное право, особенно если в Брюсселе рассчитывают и в дальнейшем выполнять свои посреднические обязанности в диалоге между Белградом и Приштиной", — уверен глава государства.