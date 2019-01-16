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16 января 201906:21

Бучневич оформил дубль в победном матче "Рейнджерс" против "Каролины"

Global Look Press

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Павел Бучневич забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с "Каролина Харрикейнз". Дубль россиянина помог хозяевам льда разгромить гостей со счетом 6:2.

Также по две шайбы в этой встрече забросил партнеры Бучневича по команде Мика Зибанежад и Энтони Деанджело. Российский форвард "Рейнджерс" Владислав Наместников записал на свой счет результативную передачу.

У "Каролины" дважды отличился Саку Маеналайнен. Любопытно, что в этой встрече хоккеисты "стреляли" исключительно дублями.

Результаты других матчей дня: "Нью-Йорк Айлендерс" – "Сент-Луис Блюз" – 2:1 ОТ, "Детройт Ред Уингз" – "Анахайм Дакс" – 3:1, "Монреаль Канадиенс" – "Флорида Пантерз" – 5:1.

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