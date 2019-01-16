Китай ограничил поездки представителей госкомпаний в США

Власти Китая просят госкомпании воздержаться от командировок в США. Рекомендация распространяется также на страны, являющиеся союзниками США — Великобританию, Канаду, Австралию и Новую Зеландию.

Если командировка необходима, то сотрудников следует отправлять с защищенными ноутбуками и флеш-картами. По данным Blomberg, эти рекомендации поступили после того, как в декабре в Канаде была задержана финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу, сообщает телеканал "Россия 24".