Василевский оформил "сухарь" в игре "Тампы" с "Далласом"

В Национальной хоккейной лиге продолжаются матчи игрового дня регулярного чемпионата. В одном из них хоккеисты "Тампа-Бэй Лайтнинг" добились победы в гостях над "Даллас Старз" со счетом 2:0. Российский вратарь "молний" Андрей Василевский отразил все 35 бросков по своим воротам.

Он был признан первой звездой матча. Эта игра на "ноль" стала для россиянина третьей в нынешнем сезоне и 15-й в карьере. Еще один представитель России защитник "Тампы" Михаил Сергачев записал на свой счет заброшенную шайбу. Никита Кучеров в этой встрече результативными действиями не отметился.

В матче между "Миннесота Уайлд" – "Лос-Анджелес Кингз" отличился форвард "королей" Илья Ковальчук. Однако его гол не помог команде одолеть соперника. Хозяева льда добились победы в буллитной серии – 3:2.

Нападающие "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и Евгений Кузнецов по разу ассистировали партнерам в поединке с "Нэшвилл Предаторз". Впрочем, это не спасло "столичных" от разгромного поражения в гостях – 2:7.

Еще в одном матче дня "Виннипег Джетс" дома оказался сильнее "Вегас Голден Найтс" со счетом 4:1.