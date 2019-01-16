Эксперты Роскачества рассказали, как выбрать полезный морс
Клюква – отличный натуральный продукт для защиты иммунитета. Морс из этой ягоды поможет держать себя в тонусе в любое время года. Такой напиток богат хинной кислотой, природным антисептиком – бензойной кислотой, а также калием и антиоксидантами. Как выбрать хороший клюквенный морс и на что обратить внимание при покупке, рассказали эксперты Роскачества.
Руководитель проекта Российского союза производителей соков Людмила Хомич пояснила, что сначала нужно обратить внимание на маркировку. На упаковке должен быть указан вид продукта – "Морс" – и то, из чего сделан продукт: "Морс клюквенный", "Клюквенный морс" или "Морс из клюквы". Обязательно должно быть указано содержание сока – не менее 15%.
В мультиягодном морсе допускается присутствие различных ягод, а в составе клюквенного морса из ягод должна быть только клюква. Если указаны иные компоненты, кроме клюквенных сока или пюре, сахара или меда, лимонной кислоты и, может быть, натуральных ароматизаторов, то, скорее всего, это уже не морс", — предостерегает эксперт.
В морсе не допускается наличие синтетических и искусственных ароматизаторов, однако допускается наличие натурального клюквенного ароматизатора. Он содержит вещества, которые были получены при переработке клюквы.
На упаковке обязательно должен значиться адрес производства. Если юридический адрес изготовителя не совпадает с адресом производства, то указывается и адрес производства. Также на упаковках соковой продукции обязательно указание количества углеводов и энергетической ценности (в кДж и в ккал) в 100 граммах/миллилитрах или в одной порции (с указанием ее размера). Если изготовитель считает нужным дополнительно вынести в маркировку информацию о наличии каких-либо полезных веществ в морсе, он также обязательно должен указать их количество в 100 граммах/миллилитрах или в одной порции и процент от суточной потребности в этих веществах. Кроме того, если морс предназначен для детского питания, на нем должна быть надпись "Продукт предназначен для питания детей/для детского питания". А вдобавок к этой надписи в маркировке должен быть указан возраст детей, с которого им рекомендовано пить этот морс.
Вторым шагом обратите внимание на упаковку. Она должна быть хорошего качества, герметичной. Если это пакет, он не должен быть мятым. Что касается выбора между стеклом и картонным пакетом, у любого вида упаковки есть свои сильные стороны.
"У пакета это, во-первых, защита продукта от солнечных лучей, а во-вторых, при производстве морса такая асептическая упаковка позволяет получить безопасный продукт при более короткой температурной обработке. Кроме того, эта упаковка легче, такой морс проще транспортировать. Недостатков у такой упаковки, пожалуй, нет", — отметила Людмила Хомич.
Стекло, по словам эксперта, также обеспечивает стойкость продукта к порче и более длительное хранение. Сквозь прозрачное стекло можно увидеть продукт, который покупаешь, но при этом на продукт воздействует свет. В частности, при воздействии солнечных лучей могут деградировать антоцианы (природные вещества, которые дают морсу яркий цвет). Также стекло это, как правило, более сильная тепловая обработка напитка при производстве.
На вид морс может быть непрозрачным или осветленным (в этом случае морс подвергается дополнительной обработке, осадка в нем меньше 0,3%). Если морс осветленный, это должно быть указано на упаковке. Осветленный морс – прозрачный продукт красно-бордового цвета без каких-либо примесей. В обычном морсе допустимы осадок и небольшая взвесь – напиток от них не освобождали.
Цвет морса не должен быть коричневым или слишком ярким (появляется подозрение, что в нем есть искусственные красители). Он должен иметь нормальный цвет клюквы – различных оттенков красного цвета.
Только в последнюю очередь эксперты рекомендуют обращать внимание на цену продукта. Она зависит от многих факторов, в частности, от упаковки продукта: стеклянная, как правило, дороже.
Кстати, в том числе, и клюквенный морс рекомендуют пить при простуде врачи. Такая рекомендация обусловлена содержанием витамина С, в 100 граммах продукта содержится около 15 мг аскорбиновой кислоты. По сравнению с облепихой и смородиной (200 мг) это совсем немного, но недостаток нивелируется присутствием других витаминов (группы B, К1 и т. д.), калия, железа и прочего.
"При любом воспалительном заболевании, а грипп и простуда, безусловно, относятся к ним, образуются свободные радикалы, которые необходимо убирать. При помощи морса организм быстрее избавляется от токсинов, и человек активнее идет на поправку. Ведь главный ингредиент напитка – ягоды (свежие или замороженные), богатые разными микроэлементами", — разъяснил врач-эндокринолог, диетолог КДЦ "МЕДСИ" Вадим Крылов.
Сейчас
В Найроби снова стреляют
Василию Лановому – 85
Картина дня
-
Число жертв ДТП под Воронежем выросло до восьми
- Британский парламент проголосовал против соглашения по Brexit
- Лефортовский суд продлил арест украинским морякам
- Водитель из Екатеринбурга выиграл 500 млн рублей в лотерею
- Рыбка и Лесли получили в Таиланде условные сроки
Самое читаемое
-
Женщину, поехавшую продавать авто, нашли убитой
- Суррогатная мать родила Евгению Миронову сына
- Родные известной российской актрисы просят помочь с ее лечением
- Отец заснул с годовалой дочкой в сугробе в сильный мороз
- Cоставлен рейтинг самых распутных вузов
Вести.Экономика
-
Ключевой день в судьбе Великобритании
- Кто решил повторить трюк Баффетта?
- ОПЕК раскроет детали
- Почему крупные инновационные компании страдают от утечки мозгов?Официальный ужин в Белом доме: у нас нет еды для вас, потому что shutdown
- ЧП на "салатовой" линии: почему затопило московское метро
Вести.Hi-tech
-
Обзор Huawei Honor 8C: запасливый бюджетник
- Lenovo Z5 Pro GT: слайдер со Snapdragon 855 и 12 ГБ "оперативки"
- В списке худших паролей оказался "Дональд"
- Государственная регистрация смартфонов станет обязательной и платной
- ВКонтакте выпустила мессенджер
Авто.Вести.Ru
-
Новый 7-местный Cadillac "не для гангстеров", который приедет в Россию
- Новый универсал Kia Ceed SW: цены и день старта продаж в России
- Новая Toyota Supra: ждем в России
- Subaru сделала самую мощную STI в истории
- Вот как будет выглядеть новый Volkswagen Passat
Недвижимость
-
Картошка, рыба и жертва взрыва: елки, которые нас удивили
- Отказ от долевого строительства: будет с новостройками в 2019-м
- На неубранный снег и реагенты можно жаловаться
- Как новые станции метро изменили жизнь москвичей
- Хакеры научились взламывать ванны
- Курильщиков обязали компенсировать вред соседям
Вести.Медицина
-
Cердечную недостаточность можно лечить магнием
- Клетчатка защищает организм от хронических болезней
- Мясо, сыр и заварной крем: сколько можно хранить еду после праздников
- Да или нет: нужно ли мыть курицу перед приготовлением
- Найдена связь между беспокойным сном и болезнью Альцгеймера
Вести.Стиль
-
Модные итоги: 10 самых ярких выходов на красную ковровую дорожку 2018 года
- Из зимы в лето: как подготовить организм к резкой смене климата?
- 5 шагов к идеальной осанке. Простой комплекс для укрепления позвоночника
- Парфюмерные итоги: 5 самых популярных ароматов 2018 года
- Как встроить цвет года "живой коралл" в зимний гардероб
Вести в 20.00
-
Путин собрал наблюдательный совет АСИ
- Власти Украины атакуют Киево-Печерскую лавру
- В столице Кении боевики захватили гостиницу
Вести-Москва
-
У матери, оставившей двух маленьких детей одних, забрали всех четверых
- В центре Москвы на прохожего упала глыба льда
- Вода на шесть часов остановила движение на участке салатовой ветки метро
- Трезвым и только на минуту: крещенские рекомендации от МЧС
- Компактные дорожные знаки установят еще на 40 улицах Москвы
- Вместо развлечения - ушибы и переломы: как распознать опасные горки
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Художник показал, как будут выглядеть принцессы Дисней с реалистичными телами
- За что хвалят и ругают новое "Простоквашино"
- Мультфильмы, которые родители никогда не покажут своим детям
- Художница превратила российских звезд в персонажей "Союзмультфильма"
- Как переделывают мультфильмы в разных странах
Gmbox. Смысл в играх
-
"Ты - киберкOMENтатор": стали известны имена победителей
- Зимняя распродажа-2018 в Steam: 10 самых интересных игр
- Финал конкурса "Ты - КиберкOMENтатор": Наш фоторепортаж
- 10 лучших подарков на Новый год для геймеров
Наука
-
Ярость "космической коровы" озадачила астрономов
- Космическая катастрофа может выбросить Солнце из Млечного Пути
- Самая рождественская история: завершена реставрация мозаик базилики Рождества в Вифлееме
- 1000-летний зубной налёт перевернул представления о религиозных иллюстраторах Средних веков
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
Тутта Ларсен потеряла мужа, ребенка и чудом выжила сама
- Известного актера нашли на улице
- Накануне оглашения завещания объявился внебрачный сын Эдуарда Успенского
- Дочь и вдова известного актера заявили о пропаже наследства
Телеканал "Культура"
-
Дэвид Боуи. Человек, который упал на Землю
- Юбилей Василия Ланового
- В Москве простились с актером Иваном Бортником
- В Египте обнаружена нетронутая гробница возрастом более 4 тысяч лет
Москва 24
-
В Шереметьеве ответили на претензии Лободы
- Пенсионеру грозит арест за развратные действия в отношении девочки
- Названы причины подтопления станций столичного метро
- Оставленных без присмотра в квартире в Москве детей передадут в приют
- Труп мужчины около года пролежал в квартире в центре Москвы