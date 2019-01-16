Эксперты Роскачества рассказали, как выбрать полезный морс

Клюква – отличный натуральный продукт для защиты иммунитета. Морс из этой ягоды поможет держать себя в тонусе в любое время года. Такой напиток богат хинной кислотой, природным антисептиком – бензойной кислотой, а также калием и антиоксидантами. Как выбрать хороший клюквенный морс и на что обратить внимание при покупке, рассказали эксперты Роскачества.

Руководитель проекта Российского союза производителей соков Людмила Хомич пояснила, что сначала нужно обратить внимание на маркировку. На упаковке должен быть указан вид продукта – "Морс" – и то, из чего сделан продукт: "Морс клюквенный", "Клюквенный морс" или "Морс из клюквы". Обязательно должно быть указано содержание сока – не менее 15%.

В мультиягодном морсе допускается присутствие различных ягод, а в составе клюквенного морса из ягод должна быть только клюква. Если указаны иные компоненты, кроме клюквенных сока или пюре, сахара или меда, лимонной кислоты и, может быть, натуральных ароматизаторов, то, скорее всего, это уже не морс", — предостерегает эксперт.

В морсе не допускается наличие синтетических и искусственных ароматизаторов, однако допускается наличие натурального клюквенного ароматизатора. Он содержит вещества, которые были получены при переработке клюквы.

На упаковке обязательно должен значиться адрес производства. Если юридический адрес изготовителя не совпадает с адресом производства, то указывается и адрес производства. Также на упаковках соковой продукции обязательно указание количества углеводов и энергетической ценности (в кДж и в ккал) в 100 граммах/миллилитрах или в одной порции (с указанием ее размера). Если изготовитель считает нужным дополнительно вынести в маркировку информацию о наличии каких-либо полезных веществ в морсе, он также обязательно должен указать их количество в 100 граммах/миллилитрах или в одной порции и процент от суточной потребности в этих веществах. Кроме того, если морс предназначен для детского питания, на нем должна быть надпись "Продукт предназначен для питания детей/для детского питания". А вдобавок к этой надписи в маркировке должен быть указан возраст детей, с которого им рекомендовано пить этот морс.

Вторым шагом обратите внимание на упаковку. Она должна быть хорошего качества, герметичной. Если это пакет, он не должен быть мятым. Что касается выбора между стеклом и картонным пакетом, у любого вида упаковки есть свои сильные стороны.

"У пакета это, во-первых, защита продукта от солнечных лучей, а во-вторых, при производстве морса такая асептическая упаковка позволяет получить безопасный продукт при более короткой температурной обработке. Кроме того, эта упаковка легче, такой морс проще транспортировать. Недостатков у такой упаковки, пожалуй, нет", — отметила Людмила Хомич.

Стекло, по словам эксперта, также обеспечивает стойкость продукта к порче и более длительное хранение. Сквозь прозрачное стекло можно увидеть продукт, который покупаешь, но при этом на продукт воздействует свет. В частности, при воздействии солнечных лучей могут деградировать антоцианы (природные вещества, которые дают морсу яркий цвет). Также стекло это, как правило, более сильная тепловая обработка напитка при производстве.

На вид морс может быть непрозрачным или осветленным (в этом случае морс подвергается дополнительной обработке, осадка в нем меньше 0,3%). Если морс осветленный, это должно быть указано на упаковке. Осветленный морс – прозрачный продукт красно-бордового цвета без каких-либо примесей. В обычном морсе допустимы осадок и небольшая взвесь – напиток от них не освобождали.

Цвет морса не должен быть коричневым или слишком ярким (появляется подозрение, что в нем есть искусственные красители). Он должен иметь нормальный цвет клюквы – различных оттенков красного цвета.

Только в последнюю очередь эксперты рекомендуют обращать внимание на цену продукта. Она зависит от многих факторов, в частности, от упаковки продукта: стеклянная, как правило, дороже.

Кстати, в том числе, и клюквенный морс рекомендуют пить при простуде врачи. Такая рекомендация обусловлена содержанием витамина С, в 100 граммах продукта содержится около 15 мг аскорбиновой кислоты. По сравнению с облепихой и смородиной (200 мг) это совсем немного, но недостаток нивелируется присутствием других витаминов (группы B, К1 и т. д.), калия, железа и прочего.

"При любом воспалительном заболевании, а грипп и простуда, безусловно, относятся к ним, образуются свободные радикалы, которые необходимо убирать. При помощи морса организм быстрее избавляется от токсинов, и человек активнее идет на поправку. Ведь главный ингредиент напитка – ягоды (свежие или замороженные), богатые разными микроэлементами", — разъяснил врач-эндокринолог, диетолог КДЦ "МЕДСИ" Вадим Крылов.