Власти США задержали иранскую журналистку

В США арестована иранская журналистка Марзиха Хашеми. Родившаяся в Соединенных Штатах женщина работает ведущей новостей в англоязычной редакции телеканала "Пресс-ТВ".

Причины задержания неизвестны, формальных обвинений выдвинуто не было, сообщает телеканал "Россия 24".

Марзиха Хашеми прилетела в США, чтобы навестить родственников, и была задержана в аэропорту Сент-Луиса. Произошло это в минувшее воскресенье, но данные об аресте ФБР обнародовало только сегодня.

Задержанная рассказала членам своей семьи о жестоком обращении. По ее словам, с нее против ее воли сняли хиджаб, а также отказывают в доступе к халяльной или вегетарианской еде, передает "Интерфакс".