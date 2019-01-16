"Сан-Хосе" одержал победу над "Питтсбургом" в матче НХЛ

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. В последнем матче "Сан-Хосе Шаркс" на своем льду одержал победу над "Питтсбург Пингвинз" со счетом 5:2.

В составе победителей хет-трик оформил чешский форвард Томаш Гертл (15-я, 43-я и 60-я минуты), также по шайбе забросили Маркус Соренсен (13-я) и Джо Торнтон (24-я). У проигравших отличились Крис Летанг (11-я) и Дерик Брассар (59-я). Российский нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин результативными действиями не отметился и завершил матч с показателем полезности минус-3.