Британский парламент отказался от Brexit с завязанными глазами

После провала в парламенте предложенной премьер-министром сделки с ЕС у Терезы Мэй есть три варианта действий.

Голосуют против. Сделка правительства Великобритании с ЕС не пришлась по вкусу Палате общин британского парламента. Там состоялось принципиальное голосование.

Такого поражения у британского премьера в парламенте не было последние 95 лет. Против предложенного кабмином варианта выйти из Евросоюза выступили 432 депутата, за — всего 202.

Тереза Мэй обещает представить к понедельнику план дальнейших действий по Brexit. Но уточняет: если парламент по-прежнему доверяет правительству.

"Сначала мы должны понять, пользуется ли это правительство доверием, — сказала британский премьер. — Я верю, что это так. Но, учитывая масштабы и важность сегодняшнего голосования, правильно дать другим участникам возможность проверить это, если они захотят это сделать. Поэтому я заверяю, если сегодня вечером официальная оппозиция инициирует вотум недоверия, правительство найдет время обсудить это предложение завтра".

Эксперты считают, что Тереза Мэй попытается провести свою сделку через парламент еще раз спустя несколько дней. Времени у нее немного, ведь выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта. У премьер-министра есть шанс получить некоторые поблажки по соглашению от Евросоюза. Правда, глава Еврокомиссии уже призвал Лондон как можно скорее "прояснить свои дальнейшие намерения".

В первые минуты после объявления результатов, британский фунт вырос к доллару фактически на 1 процент. Ранее Банк Англии предположил, что курс британского может упасть на 25 процентов в случае жесткого Brexit. Что касается российского финансового сектора, то на него существенного влияния эта ситуация не окажет.

"Очевидно, что прямого влияния Brexit на российский финансовый сектор нет, что особенно подчеркивается снижением внешних активов российских банков на протяжении последних нескольких лет, — сказала генеральный директор АКРА Екатерина Трофимова. — Но учитывая, что март очевидно будет содержать несколько важных геополитических событий, например, выборы на Украине, то это на фоне общей палитры политических событий обещает нам достаточно напряженный март".

Накануне специалисты были уверены: провал голосования неизбежен. Теперь вариантов развития событий три. Первый: Лондон может попросить Брюссель об отсрочке Brexit. Второй: парламент возьмет ситуацию в свои руки. Это значит, что будут выборы или референдум, и все начинается с начала. И третий вариант: все стороны не находят между собой общий язык, происходит выход из ЕС без сделки. Это так называемый жесткий Brexit.

25 ноября прошлого года лидеры стран ЕС утвердили соглашение с Великобританией о Brexit и политическую декларацию о будущих отношениях с Лондоном. Только вот для того, чтобы вступить в силу, документ должен получить сначала одобрение британских законодателей, а потом ратификацию всех стран Евросоюза. Но абсолютное большинство депутатов нижней палаты парламента выступали и раньше против этого соглашения.

"Я думаю, что лучшее соглашение – это то, которое у нас уже есть и действует с ЕС — единый рынок, единый таможенный союз. То, что предлагается правительством — это Brexit с завязанными глазами, поэтому никто не хочет поддерживать это", — уверена депутат Консервативной партии Анна Субри.

Конечно, Лондон хочет выйти из ЕС на максимально выгодных условиях. Однако в Евросоюзе не раз давали понять — менять принятое соглашение они не намерены. И на случай жесткого Brexit Еврокомиссия уже выпустила пакет экстренных мер из 14 пунктов. Так, у авиакомпаний с контрольным пакетом в руках британцев могут возникнуть проблемы с полетами по Евросоюзу.

Жесткий вариант, по мнению аналитиков Bloomberg, будет стоить Лондону минус 7 процентов ВВП к 2030 году по сравнению с другими странами ЕС. При этом, даже если сделка по Brexit состоится, то падение ВВП Великобритании составит около 3 процентов.

Евросоюз — крупнейший торговый партнер Лондона. До референдума на него приходилось почти 44 процента экспорта или 223 миллиарда фунтов и 53 процента импорта.

Конечно, за 2,5 года с момента запуска Brexit экономика Великобритании уже изменилась. Так, резко сбавил инвестиционные аппетиты британский бизнес: в 2018 году ждали роста на процент, но по факту он оказался примерно в 10 раз ниже. К тому же за 11 месяцев инвесторы вывели из фондов британских акций рекордную сумму — почти 10 миллиардов долларов. Аналитики не исключают и дальнейшего оттока капитала.

Тем временем в Лондоне сразу после голосования лидер британской оппозиционной Лейбористской партии объявил о запуске процедуры выражения недоверия правительству премьер-министра Терезы Мэй. Ее позиции только за последний месяц очень сильно пошатнулись.