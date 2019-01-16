Кремль: переговоры с Японией не нанесут вред жителям Курильских островов

Отсутствие мирного договора между Россией и Японией сдерживает развитие двусторонних отношений, поэтому заключить его надо, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Каким образом — ответ будет дан в ходе кропотливой работы. Но итогом этой работы должно стать решение, которое никоим образом не нарушает интересы нашего населения", — сообщил представитель Кремля в интервью газете "Аргументы и факты", отвечая на вопрос, означают ли переговоры с Японией, что Курильские острова могут быть отданы вместе с живущими там людьми.

Песков пояснил, что лидерам стран предстоит найти такую формулировку, которая устроила бы обе стороны.

В ноябре 2018 года президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились активизировать переговоры о заключении мирного договора на основе Совместной декларации от 19 октября 1956 года. 14 января в Москве состоялись переговоры министров иностранных дел Японии и России.