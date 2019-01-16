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16 января 201910:14

McDonald's vs. McDonagh: американский монстр проиграл Big Mac ирландцам

фото EPA

Американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald's лишилась прав на товарный знак Big Mac в Европе. Такое решение приняло бюро Европейского союза по вопросам интеллектуальной собственности (EUIPO).

Иск против McDonald's подал ирландец Патрик Макдона (Pat McDonagh) – основатель сети фастфуда Supermac's. У компании более 100 ресторанов в Ирландии и Северной Ирландии. Но она не могла развивать свой бизнес в других странах Евросоюза из-за противодействия McDonald's, которая заявляла, что клиенты будут путать названия Big Mac и Supermac's.

У компании McDonald's было право на эксклюзивное использование бренда Big Mac в Европе, что позволяло не только выпускать бургеры с таким названием, но и открывать рестораны Big Mac. Однако своим правом McDonald's ни разу не воспользовался. В связи с этим EUIPO встала на сторону Supermac's и отозвала у McDonald's патент.

Как сообщает "Интерфакс", теперь Supermac's теперь сможет открывать свои рестораны по всей Европе. Глава компании сравнил это решение EUIPO с победой Давида над Голиафом.

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