Australian Open. Федерер продолжает защиту титула, Андерсон покидает турнир

В австралийском Мельбурна стартовал второй раунд первого в сезоне турнира "Большого шлема" – Открытого чемпионата Австралии. Швейцарский теннисист Роджер Федерер смог пробиться в третий круг соревнований, общий призовой фонд которых в этом году составляет 44,5 млн долларов.

В матче второго раунда Федерер, посеянный на турнире под третьим номером, обыграл победителя квалификации британца Даниэля Эванса. Встреча продолжалась 2 часа 35 минут и завершилась со счетом 7:6 (7:5), 7:6 (7:3), 6:3​​​ в пользу швейцарца, который в третьем круге встретится с победителем матча Гаэль Монфис (Франция, 30) — Тэйлор Фриц (США).

Очередной игровой день стартовал с сенсации. Пятый сеянный южноафриканец Кевин Андерсон в четыре сетах проиграл 39-й ракетке мира американцу Фрэнсису Тиафо. Матч продолжался чуть менее трех часов и завершился со счетом 4:6, 6:4, 6:4, 7:5 в пользу андердога, который в следующем раунде встретится с итальянцем Андреасом Сеппи.

Также в следующую стадию турнира уже пробились чех Томаш Бердых и хорват Марин Чилич.