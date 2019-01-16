Вратарь "Тампы" Василевский признан третьей звездой дня в НХЛ

Вратарь клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" россиянин Андрей Василевский признан третьей звездой очередного игрового дня в Национальной хоккейной лиге. Россиянин сыграл "на ноль" в матче против "Даллас Старз", отразил 35 бросков и помог своей команде победить со счетом 2:0.

Первой звездой дня стал нападающий "Нэшвилл Предаторз" Виктор Арвидссон, который оформил хет-трик в игре с "Вашингтон Кэпиталз" (7:2). Второй звездой признан голкипер "Монреаль Канадиенс" Антти Ниеми, отразивший 52 из 53 бросков в матче с "Флоридой Пэнтерз" (5:1).