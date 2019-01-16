24 украинских моряка останутся под стражей до 24 апреля

Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца арест всем 24 украинским морякам, задержанным после провокации в Керченском проливе.

Накануне суд продлил срок ареста 20 украинцам, сегодня – еще четырем. Все они останутся под стражей до 24 апреля. Суд проходил в закрытом режиме, журналистов пригласили лишь на оглашение резолютивной части, передает ТАСС.

В ноябре 2018 года украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" нарушили порядок прохождения через территориальные воды России. Моряки, находившиеся на этих судах, были задержаны и доставлены в Москву. Они обвиняются в незаконном пересечении границы РФ.