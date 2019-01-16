Испугавшиеся посадки в Монголии пассажиры вязали дебошира всем самолетом

На борту самолета, летевшего из Бангкока в Новосибирск, 26-летний молодой человек устроил пьяный дебош.

По свидетельству одного из пассажиров рейса, который позже опубликовал кадры авиапроисшествия в своем "Инстаграме", дебошир в одиночку "приговорил" большую бутылку виски, а затем начал буянить.

В полете он матерился, размахивал руками, а на просьбы сотрудников авиакомпании соблюдать правила поведения на борту самолета не реагировал.

В результате командир лайнера сообщил, что самолет из-за дебошира может совершить экстренную посадку в Китае или Монголии. Об этом рассказал в своем видео из салона очевидец — пользователь под ником macpava.

Тогда пассажиры, в планы которых не входила незапланированная посадка в другой стране и задержка по времени, совместными усилиями связали авиадебошира ремнем и скотчем. В таком виде он и оставался вплоть до посадки в Новосибирске.

Когда борт прибыл в аэропорт Толмачево, хулигана задержали полицейские. На него составили административный протокол по статье "Мелкое хулиганство", сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк.