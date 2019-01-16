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16 января 201911:25

Видео: в Псковской области иеродиакона запретили в служении после ДТП в нетрезвом виде

ВКонтакте/Фонтанка.ру

В Сети опубликованы кадры аварии с пострадавшими, произошедшей в ночь с 11 на 12 января на улице Фурманова в Великих Луках.

 

Как сообщают местные СМИ, водитель автомобиля Toyota Camry не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Daewoo Nexia.

В результате аварии пострадали два человека, находившиеся в Daewoo – женщина 1997 года рождения получила травму головы и ушиб грудной клетки и ряд менее серьезных повреждений.

У ее спутницы был диагностирован переломы таза и ребер, сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма, также – множественные ушибы. Спасатели МЧС извлекали серьезно травмированную 43-летнюю женщину из искореженного салона авто при помощи специальных инструментов.

Как сообщают местные СМИ, за рулем Toyota находился иеродиакон А. – клирик великолукского Свято-Вознесенского кафедрального собора. Издание Iluki.ru отмечает, что в отношении водителя Camry составлено два протокола по статьям Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях — "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения" и "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего". Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Кроме того, журналисты обратили внимание на тот факт, что на сайте Великолукской епархии был обнародован указ епископа Великолукского и Невельского Сергия от 12 января сего года, согласно которому иеродиакон Андрей (Парфенов), штатный клирик Свято-Вознесенского кафедрального собора города Великие Луки Псковской области Великолукской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), "подозреваемый в совершении дорожно-транспортного происшествия, временно запрещаетесь в священнослужении до завершения следствия".

По данным РИА Новости, иеродиакон Андрей Парфенов родился в 1983 году. Он закончил Киевскую духовную семинарию и академию. Помимо служения в кафедральном соборе, занимал должность заведующего канцелярией Великолукского Епархиального управления.

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