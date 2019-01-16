ФК "Монако" включился в борьбу за Давида Луиза

Бразильский игрок оборонительной линии лондонского "Челси" Давид Луиз может перейти в "Монако". Контракт 31-летнего футболиста с клубом английской премьер-лиги истекает будущим летом, и ранее в прессе не раз появлялись сообщения, что игрок не намерен продлевать соглашение.

В частности, сообщалось, что следующей командой Луиза с большой вероятностью может стать "Бенфика", за которую он уже выступал в 2007-2011 годах. В чемпионате Франции бразилец также ранее уже играл. Проведя два года в "Пари Сен-Жермен".