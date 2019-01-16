Анна Федермессер расплакалась в Госдуме

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, уточняющий понятие паллиативной медицинской помощи и закрепляющий право пациента на облегчение боли, в том числе наркотическими препаратами.

Документ направлен на улучшение качества жизни неизлечимо больных. В частности, в паллиативную помощь включается оказание психологической поддержки, а также оказание помощи на дому и в дневном стационаре, передает ТАСС.

В ходе рассмотрения перед депутатами выступила руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер. Во время эмоциональной речи она не смогла сдержать слез, вспоминая об ушедших из жизни инициаторах создания паллиативной помощи в нашей стране — основателе фонда "Справедливая помощь" Лизе Глинки и основателе Первого московского хосписа Вере Миллионщиковой.

С точки зрения Анны Федермессер, паллиативную помощь в большинстве случаев необходимо оказывать на дому.

"Люди, которые долго болеют, хотят уходить из жизни дома, они не хотят быть в больнице, не хотят белых халатов, неонового света, пикающих аппаратов, трубочек, которые отовсюду торчат, они хотят, чтобы рядом был тот, кто держит их за руку, чтобы им было не больно и не стыдно... Из этого складывается очень простое — не страшно", — пояснила она.