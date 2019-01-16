Лавров: требования Японии по Курилам противоречат Уставу ООН
Действия Токио по Курилам оценил на большой итоговой пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что требования Японии передать им южные Курильские острова противоречат обязательствам этой страны Уставу Организации Объединенных Наций. Одна из статей Устава ООН гласит, напомнил Сергей Лавров, что итоги Второй мировой войны незыблемы.
Признание итогов Второй мировой войны — не ультиматум и не предварительные условия, подчеркнул Сергей Лавров. Это статья 107 Устава. Япония, когда стала членом ООН и ратифицировала Устав этой международной организации, подписала и эту статью, гарантирующую незыблемость итогов Второй мировой войны. Прямую трансляцию с пресс-конференции Лаврова по итогам 2018 года транслировал телеканал "Россия 24".
Мы ничего не требуем, просто призываем привести практические действия наших японских соседей в соответствие с их обязательствами по Уставу ООН, по Сан-Францисской декларации и по целому ряду других документов, подчеркнул Сергей Лавров. При этом Лавров добавил, что в японском законодательстве закреплен термин "северные территории".
О возврате этих территорий никто не договаривался, пояснил российский министр иностранных дел. Это прямо противоречит японским обязательствам по Уставу ООН.
Кроме того, ранее в МИД России был вызван посол Японии Тоехиса Кодзуки. Ему было сделано представление о недопустимости бестактных заявлений японской стороны по поводу Курил. Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил в интервью, что в случае передачи Японии южных Курильских островов, Токио не намерен переселять с них россиян.
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