Взрыв на химзаводе в Ленобласти: окна выбиты в радиусе трех километров

На химическом заводе "Полипласт Северо-Запад" в городе Кингисепп Ленинградской области прогремел взрыв.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах, после взрыва обрушилась часть цеха по производству химических добавок. Площадь обрушения составила 50 квадратных метров. Выбило стекла на расстоянии трех километров от завода.

Одна из сотрудниц предприятия сообщила порталу 78.ru, что сначала начался пожар. Увидев возгорание в здании, работники эвакуировались, а уже после этого произошел взрыв.

В результате ЧП пострадали три человека. В настоящее время возгорание локализовано.

По данным РИА Новости, на заводе взорвалась бочка горюче-смазочных материалов.

Завод "Полипласт" делает химические добавки, которые применяются в строительной индустрии при производстве бетонов, цементов, керамики и других материалов.