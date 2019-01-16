Малыш в детском кресле на ходу вывалился из родительской машины в США. Видео

Водитель, оказавшийся в минувший понедельник, 14 января, на улице в городе Манкейто, расположенном в штате Миннесота на Среднем Западе США, стал свидетелем инцидента с участием маленького пассажира.

На записи, сделанной регистратором, установленном в салоне его автомобиля, заметно, как из двигавшейся перед ним легковушки, выпал какой-то предмет.

Подъехав ближе, мужчина понял, что видит перед собой лежащее на дороге детское кресло с ребенком внутри.

К счастью, малыш не пострадал, и очевидцы быстро эвакуировала его в безопасное место.

Родители, в буквальном смысле потерявшие свое чадо, вернулись за ним сразу, как только заметили и осознали произошедшее.