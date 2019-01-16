В новгородской мужской колонии родилась девочка

В небольшой стресс вогнал сотрудников новгородской мужской исправительной колонии N7 произошедший в ней инцидент. Здесь родилась девочка. Вес ребенка около 2 килограммов, рост — 43 сантиметра.

Роды в мужской колонии начались у 23-летней женщины, приехавшей на длительное свидание с осужденным мужем, сообщает РИА Новости. Женщина находилась на 7-8 месяце беременности. Дежурившие ночью сотрудники исправительной колонии сразу же после начала родов вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Прибывшие врачи отметили смелость и профессионализм действий сотрудников исправительной колонии.

Женщина и ребенок доставлены в роддом Великого Новгорода.

Сотрудники колонии Александр Емельяненко и Олег Родин сами являются отцами, но с родами во время дежурства столкнуться первый раз в жизни. В принятии родов участвовал и отец ребенка.