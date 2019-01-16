18 лет поисков: в Иркутской области задержали серийного насильника

Без малого 18 лет ушло у иркутских следователей на поиски серийного насильника, жертвами которого стали по меньшей мере 11 человек, в том числе несовершеннолетние. Подозреваемого, которого задержали благодаря сложной генетической экспертизе, сняли на видео.

Предполагаемым насильником оказался 50-летний житель Тулуна, где в период с 2001 по 2012 годы и произошли 11 изнасилований. По предварительным данным, мужчина угрожал своим жертвам ножом, заводил их в безлюдные места, насиловал и забирал ценные вещи.

Несмотря на то, что правоохранители постоянно прочесывали местность, выявляли свидетелей и отбирали генотипы потенциально причастных лиц, на поиски злоумышленника ушло 18 лет.

"Только за последний год следователями допрошены более 3 тысяч человек. Также были назначены и проведены исследования и генетические экспертизы биологических образцов (более 15 тысяч) проверяемых лиц. Эта работа продолжалась до тех пор, пока не было установлено лицо, чей генетический профиль совпал с ДНК нападавшего", — отмечается в сообщении.

Обвиняемый арестован, устанавливаются дополнительные эпизоды его преступлений.