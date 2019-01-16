Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
16 января 201912:40

18 лет поисков: в Иркутской области задержали серийного насильника

Там-Там/Следком

Без малого 18 лет ушло у иркутских следователей на поиски серийного насильника, жертвами которого стали по меньшей мере 11 человек, в том числе несовершеннолетние. Подозреваемого, которого задержали благодаря сложной генетической экспертизе, сняли на видео.

 

Предполагаемым насильником оказался 50-летний житель Тулуна, где в период с 2001 по 2012 годы и произошли 11 изнасилований. По предварительным данным, мужчина угрожал своим жертвам ножом, заводил их в безлюдные места, насиловал и забирал ценные вещи.

Несмотря на то, что правоохранители постоянно прочесывали местность, выявляли свидетелей и отбирали генотипы потенциально причастных лиц, на поиски злоумышленника ушло 18 лет.

"Только за последний год следователями допрошены более 3 тысяч человек. Также были назначены и проведены исследования и генетические экспертизы биологических образцов (более 15 тысяч) проверяемых лиц. Эта работа продолжалась до тех пор, пока не было установлено лицо, чей генетический профиль совпал с ДНК нападавшего", — отмечается в сообщении.

Обвиняемый арестован, устанавливаются дополнительные эпизоды его преступлений.

Сейчас

12:05

На заводе в Ленинградской области прогремел взрыв

12:00

Лавров: требования Японии по Курилам противоречат Уставу ООН

10:56

24 украинских моряка останутся под стражей до 24 апреля

07:55

Власти США задержали иранскую журналистку

06:26

Китай ограничил поездки представителей госкомпаний в США

05:59

Владимир Путин озабочен возможным обострением обстановки на Балканах

05:52

Найдено тело пятой жертвы взрыва в Шахтах

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Взрыв на химзаводе в Ленобласти: окна выбиты в радиусе трех километров

Взрыв на химзаводе в Ленобласти: окна выбиты в радиусе трех километров

43 минуты назад
Лавров: требования Японии по Курилам противоречат Уставу ООН

Лавров: требования Японии по Курилам противоречат Уставу ООН

33 минуты назад
Британский парламент отказался от Brexit с завязанными глазами

Британский парламент отказался от Brexit с завязанными глазами

3 часа назад
Найдено тело пятой жертвы взрыва в Шахтах

Найдено тело пятой жертвы взрыва в Шахтах

6 часов назад
Испугавшиеся посадки в Монголии пассажиры вязали дебошира всем самолетом

Испугавшиеся посадки в Монголии пассажиры вязали дебошира всем самолетом

1 час назад
Видео: в Псковской области иеродиакона запретили в служении после ДТП в нетрезвом виде

Видео: в Псковской области иеродиакона запретили в служении после ДТП в нетрезвом виде

1 час назад
Анна Федермессер расплакалась в Госдуме

Анна Федермессер расплакалась в Госдуме

43 минуты назад
Нужна помощь: Вику Жукову спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Вику Жукову спасет операция на позвоночнике

14.01.2019 08:45
McDonald's vs. McDonagh: американский монстр проиграл Big Mac ирландцам

McDonald's vs. McDonagh: американский монстр проиграл Big Mac ирландцам

2 часа назад
В Москве ищут женщину, пропавшую после снятия в банкомате 6 миллионов

В Москве ищут женщину, пропавшую после снятия в банкомате 6 миллионов

1 час назад
В России может появиться газовая полиция

В России может появиться газовая полиция

2 часа назад
В Нью-Йорке часть старого моста через Гудзон демонтировали взрывом

В Нью-Йорке часть старого моста через Гудзон демонтировали взрывом

6 часов назад
Ликвидированы все боевики, напавшие на отель в Найроби

Ликвидированы все боевики, напавшие на отель в Найроби

2 часа назад
"Т-34" вырвался на второе место в топе самых кассовых российских фильмов

"Т-34" вырвался на второе место в топе самых кассовых российских фильмов

14.01.2019 13:06
Рождественский фестиваль в Доме музыки: хор Сретенского монастыря представит программу "Вифлеемская звезда"

Рождественский фестиваль в Доме музыки: хор Сретенского монастыря представит программу "Вифлеемская звезда"

14.01.2019 09:19
18 лет поисков: в Иркутской области задержали серийного насильника

18 лет поисков: в Иркутской области задержали серийного насильника

12 минут назад
В Петербурге несколько машин провалились в яму с кипятком

В Петербурге несколько машин провалились в яму с кипятком

31 минута назад
Volkswagen и Ford объединились для создания фургонов и электрокаров

Volkswagen и Ford объединились для создания фургонов и электрокаров

48 минут назад
Россияне смогут оформить ДТП через официальное приложение

Россияне смогут оформить ДТП через официальное приложение

58 минут назад
ФСИН: Улюкаев не содержится в VIP-камере при санчасти

ФСИН: Улюкаев не содержится в VIP-камере при санчасти

1 час назад
24 украинских моряка останутся под стражей до 24 апреля

24 украинских моряка останутся под стражей до 24 апреля

1 час назад
Генетика или окружающая среда? В чем на самом деле причины болезней

Генетика или окружающая среда? В чем на самом деле причины болезней

1 час назад
Отмена "нештрафуемых" +20 км/час все ближе

Отмена "нештрафуемых" +20 км/час все ближе

1 час назад
Вести.net: в Google подозревают, что оптические датчики отпечатков небезопасны

Вести.net: в Google подозревают, что оптические датчики отпечатков небезопасны

2 часа назад
Новый метод помешает опасным бактериям обмениваться "оружием" против антибиотиков

Новый метод помешает опасным бактериям обмениваться "оружием" против антибиотиков

2 часа назад
Лучшие мультсериалы 2018 года

Лучшие мультсериалы 2018 года

2 часа назад
Батарея не нужна: новый чип берет энергию "из воздуха"

Батарея не нужна: новый чип берет энергию "из воздуха"

3 часа назад
Песков: Путин может сказать так, что кровь стынет

Песков: Путин может сказать так, что кровь стынет

4 часа назад
Windows 10 адаптируется к складным устройствам

Windows 10 адаптируется к складным устройствам

4 часа назад
Власти США задержали иранскую журналистку

Власти США задержали иранскую журналистку

4 часа назад
Операция "Морс": как выбрать популярный напиток

Операция "Морс": как выбрать популярный напиток

5 часов назад
Владимир Путин озабочен возможным обострением обстановки на Балканах

Владимир Путин озабочен возможным обострением обстановки на Балканах

6 часов назад
Мария Бутина лишена возможности общения с отцом

Мария Бутина лишена возможности общения с отцом

8 часов назад
Василию Лановому – 85

Василию Лановому – 85

9 часов назад
Экипаж Сотникова победил на восьмом этапе ралли "Дакар", возглавив зачет грузовиков

Экипаж Сотникова победил на восьмом этапе ралли "Дакар", возглавив зачет грузовиков

12 часов назад
Джеффу Монсону на Урале заменили бедро

Джеффу Монсону на Урале заменили бедро

14 часов назад
Оставила в опасности: женщину могут лишить четырех детей

Оставила в опасности: женщину могут лишить четырех детей

15 часов назад
Число жертв ДТП под Воронежем выросло до восьми

Число жертв ДТП под Воронежем выросло до восьми

15 часов назад
У Шараповой нет времени на то, чтобы жалеть соперниц

У Шараповой нет времени на то, чтобы жалеть соперниц

15 часов назад
Показаний в суде не дают: участники провокации в Керченском проливе останутся под стражей

Показаний в суде не дают: участники провокации в Керченском проливе останутся под стражей

15 часов назад
500 миллионов выиграли супруги с Урала - водители молоковоза и трамвая

500 миллионов выиграли супруги с Урала - водители молоковоза и трамвая

16 часов назад
Музыканты The Cranberries выпустили новую песню в годовщину смерти вокалистки

Музыканты The Cranberries выпустили новую песню в годовщину смерти вокалистки

16 часов назад
Исследование: треть россиян пользуется исключительно мобильным интернетом

Исследование: треть россиян пользуется исключительно мобильным интернетом

17 часов назад
Найдена двойная звёздная система с планетообразующим диском, вставшим на дыбы

Найдена двойная звёздная система с планетообразующим диском, вставшим на дыбы

18 часов назад
Смертельно больная мать-одиночка ищет семью своему 6-летнему сыну

Смертельно больная мать-одиночка ищет семью своему 6-летнему сыну

18 часов назад
"Все боятся говорить": загадочный Оумуамуа может оказаться инопланетным зондом

"Все боятся говорить": загадочный Оумуамуа может оказаться инопланетным зондом

19 часов назад
Subaru сделала самую мощную STI в истории

Subaru сделала самую мощную STI в истории

20 часов назад