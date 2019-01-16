Федор Емельяненко: победа в финале Гран-при Bellator станет для меня большим событием

Известный российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко поделился ожиданиями от предстоящего финального боя в рамках Гран-при Bellator в США, который состоится 26 января. Соперником россиянина будет американец Райан Бейдер.

"Я думаю, что это будет одно из самых больших достижений в моей карьере, если мне бог даст выиграть, — сказал Емельяненко, которого цитирует РИА Новости. — Это будет для меня большим событием".

Подписав с Bellator контракт на три боя, Федор в первом поединке отправил Фрэнка Мира в нокаут уже на первой минуте встречи. А в октябре Емельяненко нокаутировал еще одного известного бойца из США Чела Соннена в конце первого раунда.

Кроме того, Емельяненко сказал. Что пока не принял решение относительно дальнейшей карьеры.