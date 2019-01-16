Взрыв в Кингисеппе: здание завода разрушено до основания искрой от болгарки
После взрыва в Ленобласти, в городе Кингисепп, здание завода ООО "Полипласт С-З" полностью разрушено. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. По его словам, в настоящий момент идет разбор завалов. Развернут оперативный штаб. Погибших нет, пострадали четыре человека.
Губернатор уточнил, что взрыв произошел во время проведения монтажных работ из-за нарушения техники безопасности. По предварительным данным, детонацию находящейся в здании селитры вызвала искра от болгарки. Во время взрыва легко пострадали четыре человека, они госпитализированы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Ленобласти.
Прокуратура Ленинградской области организовала проверку по факту происшествия. Также на место ЧП также выехали сотрудники полиции. Пожар был локализован в 11 часов 55 минут по московскому времени, по данным регионального управления МЧС, на площади 39 квадратных метров. В пресс-службе правительства региона сообщали о локализации пожара на площади 59 квадратных метров.
ООО "Полипласт Северо-Запад", на сто процентов принадлежит АО "Полипласт", которое по состоянию на 12 ноября 2018 года на 80 процентов принадлежит кипрской Laikavi Holdings Limited, на 20 процентов — гражданину РФ. В качестве собственников "Полипласта", по данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс" на 30 июня 2018 года, указаны Ильсур Шамсутдинов (80 процентов) и Александр Ковалев (20 процентов). АО "Полипласт" производит продукцию строительной химии. В частности, химические добавки для бетона и цемента.
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