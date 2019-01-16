Момент взрыва на химзаводе в Кингисеппе попал на видео

Количество пострадавших после взрыва на химическом заводе "Полипласт Северо-Запад" в Кингисеппе увеличилось до четырёх, сообщает "Интерфакс". Момент мощного взрыва попал в объектив камеры регистратор.

На кадрах видно огненный шар, вслед за которым в небо поднялся столб серого дыма. Очевидцы сообщают, что на расстоянии трех километров от завода в зданиях выбило стекла.

Одна из сотрудниц предприятия рассказала, что сначала в цехе начался пожар, а к тому моменту, когда прогремел взрыв, всех рабочих эвакуировали. Обрушилась часть цеха по производству химических добавок на площади 50 квадратных метров.

В результате ЧП пострадали четыре человека, все они госпитализированы. В настоящее время возгорание локализовано.