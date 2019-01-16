Украинскую журналистку Бойко депортировали из России
Украинскую журналистку Елену Бойко, которая стала известна своими выступлениями на российском ТВ и критикой Петра Порошенко, выдворили из России, несмотря на попытки некоторых российских коллег ее защитить.
Официально Бойко по решению суда должны были выдворить за нарушение миграционного законодательства РФ, хотя ее защитники просили не допустить этого, поскольку на Украине журналистке наверняка грозит преследование за ее политические взгляды.
В последнее время она находилась в миграционном центре, а накануне, как сообщил в своем "Фейсбуке" журналист Роман Осташко, ее посадили в поезд на Харьков.
Ей обещали, что из Белгорода отправят в неподконтрольный украинским властям Донецк, однако 16 января Бойко задержалась в нейтральной зоне с паспортом, в котором уже стоит штамп с запретом на въезд в РФ.
"Сейчас у нее открыт только один путь — на Украину, в Харьков", — написал Осташко днем 16 января. Позже он уточнил, что Елена Бойко попыталась подать заявление о политическом убежище в пункт пограничного пропуска, однако туда ее не пускают и отказываются принимать заявление. "Руками выталкивают в нейтральную зону", — пишет Осташко.
В соответствии со статьей 4 Федерального закона "О беженцах" пограничники обязаны это заявление принять, а на время его рассмотрения журналистка должна находиться на территории России, даже несмотря на запрет о въезде, отмечают защитники Бойко.
Однако в 14 часов (по московскому времени) 16 января от ее друзей стало известно, что за Бойко на нейтральную территорию пришли украинские пограничники и забрали ее. Она уже на Украине.
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