СК возбудил дела по факту нападений на российских дипломатов на Украине

Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по фактам нападений на сотрудников российских диппредставительств на Украине.

В ночь на 26 ноября 2018 года возле посольства РФ в Киеве состоялся стихийный митинг из-за ситуации в Керченском проливе. Радикалы из националистических организаций жгли файеры и забрасывали посольство дымовыми шашками. Недалеко от посольства был сожжен автомобиль с дипломатическими номерами.

По словам Петренко, нападавшие знали, что автомобиль принадлежит российскому посольству и используется лицом, находящимся под международной защитой и иммунитетами. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Нападение на транспортное средство лица, пользующегося международной защитой".



В мае 2018 года радикалы напали на директора Российского центра науки и культуры Константина Воробьева, который являлся советником посольства РФ. Нападавшие плеснули ему в лицо зеленкой, выкрикивали оскорбления и требовали покинуть Украины.

Как сообщила ТАСС официальный представитель СК Светлана Петренко, эти действия были квалифицированы как нападение на лицо, пользующееся международной защитой, с целью осложнения международных отношений. Следствие выясняет личности нападавших.