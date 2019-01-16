Официально: Александр Дюков – единственный кандидат на пост главы РФС

Избирком Российского футбольного союза (РФС) опубликовал пресс-релиз, в котором официально объявил о том, что Александр Дюков будет единственным зарегистрированным кандидатом на выборах президента организации, которые пройдут 22 февраля на конференции РФС.

Отмечается, что кандидатуру Дюкова выдвинули 63 организации – члены РФС. Среди них несколько краевых и областных федераций футбола, ряд субъектов РФС, а также отдельные клубы премьер-лиги.

Еще одним кандидатом мог стать экс-министр спорта Ульяновской области, вице-президент ульяновского футбольного клуба "Волга" Сергей Кузьмин, но его не смогли зарегистрировать для участия в выборах из-за ошибки в документах.

"Одна из организаций, которая меня выдвигала, отправила неполный комплект или неправильно оформленный, и в связи с этим получается, что у меня нет пяти организаций, которые меня выдвинули, — сказал Кузьмин, которого цитирует РИА Новости. — Поэтому меня не зарегистрировали".

РФС в своем релизе также косвенно сообщил о несоблюдении требований при подаче заявки о выдвижении Кузьмина.

"В регистрации иных кандидатов избирком РФС отказал в связи с несоблюдением ими требований Устава РФС и Избирательного регламента РФС в части порядка выдвижения в кандидаты в президенты РФС и в состав исполкома РФС", – говорится в сообщении на официальном сайте организации.

Кроме того, в пресс-релизе отмечается, что список кандидатов на пост президента РФС будет доведен до сведения членов РФС, а также будет направлен в ФИФА и УЕФА.

Дюков, который является председателем правления и генеральным директором компании "Газпром нефть", в футболе занимал с 2008 по 2017 год должность президента питерского "Зенита", а с мая 2018 года занял должность председателя совета директоров клуба из северной столицы.

Как уже сообщали Вести.Ru, 19 декабря было объявлено об окончательном уходе с должности президента РФС экс-министра спорта Виталия Мутко. Его место временно занял глава Российской премьер-лиги Сергей Прядкин, но сам он выдвигаться на предстоящие выборы не стал.