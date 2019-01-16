В Сербии задержали исламиста, готовившего теракт

В сербском городе Нови-Пазар полицейский патруль задержал 21-летнего члена исламистского движения, который подозревается в подготовке теракта. При нем обнаружили винтовку с оптическим прицелом, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Вскоре после задержания молодого человека по имени Армин Алибашич сотрудники спецслужб обыскали квартиру радикала и обнаружили там оружие, взрывчатые вещества, а также атрибутику и листовки террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России).

Предположительно, 17 января Владимир Путин должен посетить Сербию. Возможно, в этой связи местное издание Informer со ссылкой на собственные источники предположило, что теракт задержанный радикал планировал во время визита российского президента.