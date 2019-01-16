Футболист "Тоттенхэма" был арестован по подозрению в нападении на свою девушку

Ивуарийский защитник английского футбольного клуба "Тоттенхэм" Серж Орье накануне матча 22-м тура английской премьер-лиги против "Манчестер Юнайтед" (0:1) был арестован полицией по подозрению в нападении на свою девушку.

Как сообщают британские СМИ, полицию вызвали соседи, которые услышали шум в доме футболиста. Игрок был доставлен в участок, но вскоре был освобожден без предъявления обвинений. Отметим, что у пары есть пятимесячная дочь.

"Тоттенхэм" узнал о случившимся, и Орье не был включен в заявку на матч против "МЮ". Клуб планирует принять санкции.

Нынешний инцидент – не первый в биографии ивуарийца. В феврале 2016 года Орье нелицеприятно высказался в адрес главного тренера клуба "Пари Сен-Жермен" Лорана Блана, игроком которой в тот момент являлся. Кроме того, в феврале того же года Орье был признан виновным в оскорблении полицейского и приговорен за это к двум месяцам тюрьмы условно.